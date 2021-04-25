Штаб Операции объединенных сил сообщил о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны противника на Донбассе и обвинил военные формирования сепаратистов в проведении учений на неподконтрольной Киеву территории региона.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой штаба в воскресенье, 25 апреля.

"Начиная с февраля текущего года Миссией ОБСЕ постоянно фиксируется существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенного минского договоренностями. Прежде всего, речь идет о минометах и артиллерийских системах различного калибра, а также РСЗО. Частота фиксации указанного вооружения в пределах зоны безопасности растет на фоне проведения РФ военных учений вблизи границ Украины и проходит под видом учений на полигонах, которые обустроены на временно оккупированных территориях, и в ходе подготовки оккупантов к очередному военному параду", - заявили в штабе ООС.

По его данным, мониторинговая миссия зафиксировала 280 единиц техники противника на территории ОРДЛО за сутки 22 апреля.

Также украинские военнослужащие утверждают, что значительное количество вооружения противника было размещено с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Луганской области.

Всего в 19 км к югу от Луганска, на территории аэродрома вблизи Победоносного, наблюдателями выявлены 6 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 15 прицепных гаубиц 12 единиц Д-30А "Лягушка" калибра 122 мм и 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", калибра 152 мм.

В тот же день, в населенном пункте Белое зафиксированы 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Еще 11 гаубиц "Гвоздика" и 12 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" на учебном полигоне вблизи Бугаевки.

На неподконтрольных Киеву территориях Донецкой области, неподалеку от Углегорска, выявлены 3 прицепные гаубицы Д-30А "Лягушка" калибра 122 мм.

"Наблюдатели Миссии ОБСЕ вновь фиксируют вооружение вооруженных формирований РФ, размещенное за пределами выделенных мест хранения вооружения. На полигоне вблизи Бугаевки, по данным воздушного наблюдения, выявлено 87 боевых бронированных машин, на 5 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23, 34 танка (Т-64 - 13 ед. И Т-72-21 ед.), 3 зенитно-ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10" и 5 прицепных минометов 2С12 "Сани". 10 танков, 5 МТ-ЛБ и 3 боевых инженерных машины различного типа зафиксированы на полигоне вблизи Мирного, что в 28 км от Луганска", - добавили в штабе.

Также там сообщили о нахождении 23 танков разных типов и БРЭМ ВТ-55 на полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области, а на территории аэродрома неподалеку от Победоносного наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 16 танков, 9 зенитно-ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10" - 6 ед., 9К33 "Оса" - 3 ед.) и 4 прицепные минометы 2Б9 "Василек".

"В этом контексте, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВС Украины, что объясняется накоплением вооружения и военной техники вооруженных сил РФ в ОРДЛО. А размещение реактивных систем БМ-21 "Град" у Дебальцево и приближение к линии соприкосновения артиллерийских систем и минометов различных типов в сочетании с инженерной техникой не исключает тщательной подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта", - добавили в ведомстве.

Украинская сторона в СЦКК сообщила, что в апреле против военнослужащих ВСУ была развернута мощная информационная кампания.

"Фейковые видео и фото материалы с демонстрацией поврежденных зданий, многоэтажек, придомовых зданий и ограждений направленные на убеждение местного населения в "намерениях" украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Тиражированию и подготовке таких обвинений оккупантами очень мешает присутствие Миссии ОБСЕ, что влечет за собой систематическое препятствование работе патрулей и полетов БПЛА СММ со стороны пророссийских наемников. Так, только в течение суток 23 апреля, операторы БПЛА Миссии зафиксировали более 20 случаев глушения GPS сигналов своих летательных аппаратов вдоль всей линии разграничения", - утверждают в штабе.

Также силы ООС заявили, что ВСУ "безусловно соблюдают режим прекращения огня".

"Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны являются ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", - подытожили в штабе.

Напомним, 23 апреля украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе заявила о резком увеличении количества обстрелов из районов окрестностей Донецка и Горловки.

22 апреля "ДНР" обвинила ВСУ в обстреле окраин Донецка.