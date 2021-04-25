С понедельника, 26 апреля, большая часть Италии перейдет из "красной" зоны карантина в "желтую" в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает издание Ansa.

В "желтую" зону завтра перейдут Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия и Венето, а также автономные провинции Больцано и Тренто.

Там частично откроются заведения общественного питания - посетителей можно будет принимать на открытых площадках и верандах. С рядом ограничений смогут работать кинотеатры, театры и музеи.

Пять регионов страны останутся "оранжевыми", а в "красной" будет пребывать только Сардиния. Там и дальше будет запрещено выходить из дома без уважительной причины, а большая часть магазинов останется закрытыми.

Для контроля соблюдения карантина итальянские власти задействуют около 70 тысяч правоохранителей. В их обязанности будут входить проверки открывшихся заведений и магазинов, а также предотвращение скопления людей на улицах.

Напомним, 1 марта Сардиния была определена в "белый" уровень карантина с минимальными ограничениями.

Также мы писали, что в Италии медиков обязали вакцинироваться от коронавируса под угрозой отстранения.