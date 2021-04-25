Куратором подготовки государственного переворота в Беларуси журналисты назвали советника президента США Майкла Карпентера, бывшего советника Министерства обороны США по России и Евразии.

Об этом говорится в репортаже белорусского государственного телеканала ОНТ вечером в воскресенье, 25 апреля.

При этом подробности пока не раскрываются, однако авторы репортажа пообещали много "важного, интересного и шокирующего" на следующей неделе.

Ранее телеканал показал кадры, на которых трое обвиняемых в подготовке военного переворота и покушении на президента Беларуси Александра Лукашенко признают свою вину.

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов группы, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

Позже российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и белоруса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

24 апреля Лукашенко заявил, что подпишет в ближайшие дни декрет о передаче власти в стране Совету безопасности в случае, если в стране вдруг возникнет экстренная ситуация.