Белорусский гостелеканал ОНТ в воскресенье, 25 апреля, показал кадры, на которых трое обвиняемых в подготовке военного переворота и покушении на президента Беларуси Александра Лукашенко признают свою вину.

"Я признаю себя виновным в участии заговоре", - сказал журналист Александр Федута.

"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.

"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

Кроме того, сам Лукашенко рассказал журналистам, что организаторы переворота планировали потратить десять миллионов долларов. Из этой суммы миллион предназначался снайперу.

Куратором госпереворота в Беларуси телеканал ОНТ назвал советника президента США

В эфире была названа фамилия Майкла Карпентера, бывшего советника Министерства обороны США по России и Евразии.

Подробности пока не раскрываются, но авторы репортажа пообещали много "важного, интересного и шокирующего" на следующей неделе.

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов группы, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

Позже российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и белоруса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

24 апреля Лукашенко заявил, что подпишет в ближайшие дни декрет о передаче власти в стране Совету безопасности в случае, если в стране вдруг возникнет экстренная ситуация.