Для возврата Ирана к выполнению ядерной сделки США должны снять санкции примерно с 1,5 тысяч человек и компаний.

Об этом со ссылкой на заявление замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи информирует парламентское агентство Ирана ICANA.

"Введенные в отношении Ирана санкции делятся на два типа: первые санкции секторальные, включая (экспорт) нефти, банковскую и страховую области, судоходство, нефтехимию, строительство и производство автомобилей; другие санкции введены в отношении физических и юридических лиц", - заявил чиновник.

По его словам "список санкций в отношении (физических и юридических) лиц длинный и насчитывает около 1,5 тыс. пунктов".

"Но мы движемся в обоих направлениях, и все санкции должны быть отменены. Мне кажется, что на этом направлении есть понимание (сторон)", - добавил он.

Дипломат заверил, что "невозможно предсказать продолжительность переговоров (в Вене)".

"Мы не будем торопиться и не позволим подрывать переговоры. Если Иран почувствует несерьезность намерений другой стороны, то диалог будет прекращен", - сказал замминистра.

Напомним, что в Вене во вторник, 20 апреля, прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. Арагчи по итогам встречи сказал, что "процесс, несмотря на все существующие трудности и проблемы, движется вперед". Следующая встреча пройдет в начале грядущей недели.

Ранее мы писали, что Иран работает на документом, который призван урегулировать разногласия между Ираном и США по ядерной сделке.

Также "Страна" сообщала, что Иран на 9 месяцев приостановит обогащение урана из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе.