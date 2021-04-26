В ночь на 26 апреля пройдет вручение главной мировой кинопремии - "Оскара". Полный список номинантов мы уже публиковали.

Награду в этом году лихорадило: церемонию из-за коронавируса проведут без зрителей и почти без красной дорожки. Но, разумеется, с представителями киноиндустрии (хоть и в ограниченном количестве). Кроме того награждение, как видим, перенесли с февраля и проводят на два месяца позже.

Из-за ковида появилось еще одно нововведение. Кинотеатры в США почти не работали - поэтому в этом году разрешили выдвигать не прошедшие через прокат ленты со стриминговых платформ вроде Netflix. Таким образом в этом году сервис получил еще больше номинаций, чем в прошлый раз.

Речь, например, о его фильмах "Манк" и "Суд над чикагской семеркой". Оба выходили только в ограниченный прокат. К слову, "Манк" режиссера Дэвида Финчера номинирован по десяти показателям. Остальные фильмы-фавориты претендуют на шесть номинаций каждый.

Также этот год станет рекордным по количеству "женских" премий - 76 против 65 в прошлом году. В частности, на премию за лучшую режиссуру претендует Хлои Чжао, снявшая "Землю кочевников" - этому фильму, кстати, прочат главный приз киноакадемии.

И еще одно важное отличие от прошлых лет - церемония пройдет на вокзале Лос-Анджелеса, а не в традиционном для "Оскара" кинотеатре Dolby. Нововведение, понятное дело, опять-таки вызвано коронавирусной спецификой и возможностью подальше рассадить гостей.

Транслировать "Оскар-2021" в нашей стране будет канал "Украина". "Страна" публикует главные новости с церемонии в обновляемом сюжете.

02:15 А вот еще одна номинантка: исполнительница главной роли в фильме "Девушка, подающая надежды" Кэри Маллиган.

Photo: webgate.epa.eu

02:10 Актриса Гленн Клоуз, известная по роли в фильме "101 далматинец" (претендует на статуетку в этом году за роль в "Элегии Хиллбилли") номинируется на "Оскар" уже восьмой раз, но пока не получила ни одного "Оскара".

Photo: webgate.epa.eu

02:05 Впервые в истории "Оскара" церемония проходит и за пределами Лос-Анжелеса. Организаторы подготовили еще две локации в Европе (в Лондоне и Париже) - для тех кинодеятелей, которые из-за карантинных ограничений и пандемии не смогли прилететь в Лос-Анжелес.

Самая большая тайна - какой будет сцена "Оскара" в этом году. А самое большое удивление - размер дистанции между ведущими красной дорожки и гостями. Если раньше они стояли близко и в плотной толпе, то сейчас их разделяют от прочих гостей декорации, а сами они придерживаются дистанции как минимум в полтора метра.

02:03 Кого-кого, а профессоров эпидемиологии на красной дорожке "Оскара" еще не было! Но в этом году женщина-профессор произнесла короткую речь на "Оскаре", где еще раз акцентировала на мерах безопасности, которые предприняла Киноакадемия для защиты от пандемии на вручении наград. Напоследок профессор призвала всех вакцинироваться, чтобы следующую церемонию "Оскар" можно было проводить уже без масок.

01:59 Хлоя Чжао ("Земля кочевников") – один из главных претендентов на победу в номинации "Лучший режиссер".

01:51 Тема вечера – "Истории имеют значение". Американская киноакадемия решила акцентировать внимание не на премии, а на лауреатах Оскара-2021, которые во время шоу расскажут больше о себе и своем творчестве.

Продюсером мероприятия выступил режиссер Стивен Содерберг, который еще перед началом церемонии анонсировал, что шоу будет напоминать полноценный фильм в стиле Голливуда, поэтому пропустить онлайн-трансляцию просто невозможно.

Кроме того, в этом году церемония вручения кинопремии "Оскар" не ограничивается легендарным кинотеатром "Долби": одна из локаций - знаменитый железнодорожный вокзал Лос-Анджелеса "Юнион Стэйшн".

За счет нескольких локаций пространство для гостей церемонии разделяется на несколько зон, благодаря чему участники мероприятия смогут соблюдать социальную дистанцию. Таков "Оскар" во времена пандемии.

01:49 Датский кинорежиссер Томас Винтерберг ("Еще по одной") с женой Хеленой Рейнгорд Ньюманн.

Photo: webgate.epa.eu

01:45 А пока знаменитости появляются на различных локациях церемонии вручения "Оскар" 2021, "Страна" напоминает, кто в этом году соревнуется за статуэтку в категории "Лучшая режиссура".

В этой номинации представлены Томас Винтенберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), Эмеральд Феннел ("Перспективная девушка"), Ли Айзек Чун ("Минари").

01:35 В Лос-Анжелесе звезды уже начинают прибывать на красную дорожку. Одними из первых появились создатели фильма "Минари", который в этом году борется за приз в главной номинации - "Лучший фильм".

Напомним, что в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Отец", "Иуда и Черный Мессия", "Манк", "Минари", "Земля кочевников", "Перспективная девушка", "Звук металла" и "Суд над чикагской семеркой".

01:30 Ну вот и стартовала онлайн-трансляция 93-й церемонии вручения "Оскар"! На ТРК "Украина" ведут эфир Алена Винницкая и Владимир Остапчук. Синхронный перевод обеспечивает телеведущий Анатолий Анатолич и Сергей Саржевский. Сама церемония награждения начнется позже, а пока звезды прибывают на красную дорожку.

01:10 До начала 93-й церемонии вручения премии "Оскар" остается всего 20 минут! А пока предлагает посмотреть трейлер к одному из фильмов-претендентов на победу.

Анимационная лента душа студии Pixar претендует на "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Визуально новый мультфильм прославленных аниматоров очень похож на вышедшую в 2015 году "Головоломку", которая, к слову, в 2016-м завоевала статуэтку в этой же номинации.

В центре сюжета "Души" - история уже немолодого учителя музыки Джо Гарднера, всю свою жизнь мечтавшего стать профессиональным музыкантом. И вот в тот день, когда прославленная саксофонистка приглашает Джо сыграть вместе с её группой, мужчина падает в канализационный люк и умирает. Оказавшись перед вратами в Рай, Джо сбегает, полагая, что ему ещё рано умирать. Волею случая он становится проводником в наш мир для души за номером 22, которую ему предстоит подготовить для выхода в свет.

00:35 Церемония Оскар-2021 начнется 26 апреля в 1:30 ночи по киевскому времени. В Украине трансляцию можно будет увидеть онлайн на ютуб-канале Американской киноакадемии и в эфире телеканала "Украина". Шоу в который раз не будет иметь ведущих и пройдет по четкому сценарию голливудских продюсеров.

00:15 Нынешняя церемония существенно будет отличаться от вручений "Оскара" в прошлых годах. Из-за пандемии коронавируса количество гостей существенно уменьшилось. Зрители не увидят тысячи актеров в зале Dolby Theatre, а все приглашенные номинанты премии и люди, которые будут их сопровождать, должны носить медицинские маски.

По данным The New York Times, треть бюджета церемонии Оскар-2021 потратили именно на вопросы безопасности гостей. Во время торжественной трансляции представители киноиндустрии будут сидеть без масок. Их кресла установили так, что все будут соблюдать социальной дистанции. А вот на рекламных паузах участники мероприятия будут одевать карантинный аксессуар.

Те же актеры и режиссеры, не посетят церемонию Оскар-2021, смогут приобщиться к ней дистанционно. Продюсеры шоу решили не использовать Zoom, как делали это их коллеги, а устроить особые включения из элитных поместий кинозвезд.

Масочный режим и температурный контроль – это не все, что ввела Американская киноакадемия для безопасности гостей. Все участники церемонии прошли проверку на коронавирус. Только те приглашенные гости, которые будут иметь негативные результаты тестирования, присоединятся к шоу.

23.10 Формат церемонии Оскар-2021 будет отвечать выбранной теме –"Истории имеют значение". Впервые во время шоу зрители увидят небольшие интервью, в которых номинанты и гости премии расскажут о себе и своих проектах больше. Время речи победителей Оскара-2021 также увеличили.

22:40 Трейлер к главному претенденту на "Оскар" - фильму "Земля кочевников". Отраслевая пресса наывает ленту фаворитом киноакадемии. Впрочем, так ли это - увидим уже через несколько часов.

22:30 Трейлер к рекордсмену по номинациям - фильму Дэвида Финчера "Манк". В главной роли - Гэри Олдмен.