Трамп считает, без него в Twitter стало очень скучно
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Твиттер стала слишком скучной без него.
Об этом он сообщил в интервью изданию "Fox news".
"Twitter теперь очень скучный. Многие покидают Twitter", — сказал Трамп.
Бывший президент добавил, что после того как соцсеть заблокировала его страницу он распространяет свои заявления через пресс-релизы и это "значительно элегантнее".
Кроме того, он раскритиковал технологические компании, указав, что их деятельность должна стать предметом антимонопольного разбирательства.
Напомним, 8 января Твиттер навсегда заблокировал аккаунт Трампа после штурма его сторонниками Капитолия в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом, 6 января.
Как сообщалось, ранее сенатор-демократ Сандерс раскритиковал блокировку Трампа в Twitter.