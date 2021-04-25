Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Твиттер стала слишком скучной без него.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Fox news".

"Twitter теперь очень скучный. Многие покидают Twitter", — сказал Трамп.

Бывший президент добавил, что после того как соцсеть заблокировала его страницу он распространяет свои заявления через пресс-релизы и это "значительно элегантнее".

Кроме того, он раскритиковал технологические компании, указав, что их деятельность должна стать предметом антимонопольного разбирательства.

Напомним, 8 января Твиттер навсегда заблокировал аккаунт Трампа после штурма его сторонниками Капитолия в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом, 6 января.

Как сообщалось, ранее сенатор-демократ Сандерс раскритиковал блокировку Трампа в Twitter.