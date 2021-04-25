В воскресенье, 25 апреля, в неподконтрольном украинским властям Донецке произошел пожар со взрывом в жилой многоэтажке.

Об этом сообщили очевидцы в местных телеграм-каналах.

По их словам, инцидент произошел в доме на улице Челюскинцев, 271. Очевидцы утверждают, что при взрыве во двор упал балкон.

"Был дикий взрыв, снесло балкон. Люди из подъезда на улице стоят с вещами. Никого в подъезд не пускают. Скорые стоят недалеко. Непонятно были ли жертвы. Тетеньке под ноги балкон упал - она пока в шоке", - сообщили очевидцы.

По неподтвержденной информации, в результате происшествия погибли два человека.

На месте работают пожарные, обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, недавно в Донецке возник масштабный пожар на территории местного мясокомбината.

Также мы писали о взрыве в донецкой многоэтажке, который произошел 6 апреля.