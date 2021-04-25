В Москве задержали известного российского актера Александра Паля и двух его друзей за избиение бывшего хоккеиста молодежного клуба ЦСКА Кевина Антипова.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Антипов заявил в полицию о своем избиении в центре Москвы, которое произошло 23 апреля. Среди нападавших, по словам спортсмена, оказался актер Александр Паль, который, возможно, был нетрезв.

У пострадавшего были диагностированы переломы на лице и травма глаза. По данным Телеграм-канала "112", спортсмен находится в больнице "с тяжелейшими травмами головы и челюсти".

Кевин Антипов праздновал день рождения своего отца. Он уже собирался домой, когда на него напали трое неизвестных ему людей на улице и избили. В одном из них хоккеист узнал актера.

Потерпевший утверждает, что Паль был пьян или находился под действием наркотических веществ, поскольку был неадекватен.

Московская полиция начала проверку по данному факту. "Сейчас подозреваемые находятся в полиции", — заявил источник. В МВД официально не комментировали эту информацию.

В то же время, по словам самого Паля изданию "Life", он "впервые слышит" об этом: "Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице".

В пресс-службе ЦСКА сообщили, что Антипов выступал за клуб в течение полугода, а пять лет назад расторг контракт и сейчас не имеет отношения к команде.

Паль известен по своим ролям в популярных российский комедиях "Горько" и "Елки", также он принимал участие в фильмах "Хардкор" и "Никто" режиссера Ильи Найшуллера, а также участию в сериалах "БИХЭППИ" и "Вы все меня бесите".

Напомним, недавно телеведущего Майкла Щура избили в Киеве самокатчики.

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