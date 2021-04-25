В Венгрии "Спутник V" признали самой безопасной вакциной

Правительство Венгрии признало российский препарат "Спутник V" самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба создателей препарата в Twitter.

По данным венгерского Кабмина, российские препарат демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности (в 7-32 раза меньше случаев смерти) и эффективности (в 2-7 раз меньше заражений SARS-CoV-2).

В сообщении указали, что на 100 тысяч привитых российским препаратом приходится 95 заболевших Covid-19 и один случай смерти. Например, по данным правительства Венгрии, среди 100 тысяч вакцинированных препаратом Astrazeneca 700 заражений и 7 случаев смерти. В случае с Pfizer/BioNTech - 555 заражений и 32 случая смерти.



"Венгерские данные показывают, что (после использования - Ред.) "Спутник V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в два-шесть раз меньше случаев заражения Covid-19 на 100 тысяч прививок, чем (после использования. - Ред.) мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии", - говорится в сообщении.

Отметим, что Венгрия стала первой европейской страной, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса.

В марте этим препаратом привился глава МИД страны Петер Сийярто.