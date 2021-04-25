Марсианский вертолет Ingenuity, который недавно совершил полет над поверхностью Красной планеты, прислал первую цветную фотографию с Марса во время второго полета в атмосфере.

Об этом в воскресенье сообщило NASA.

Снимок был сделан с высоты 5,2 метра от поверхности Марса. На нем видна тень вертолета, кончики его посадочных опор, а также следы колес ровера Perseverance.

"Во время второго полета Ingenuity самостоятельно поднялся на высоту 5 метров, прошел 2 метра на восток и обратно и оставался в воздухе 51,9 секунды", – говорится в сообщении NASA.

Также сообщается, что сегодня Ingenuity совершит еще более сложный полет – он поднимется на высоту в пять метров, затем отлетит 50 метров в сторону, развернется и вернется в первоначальную точку. Согласно плану, первый внеземной дрон пролетит, таким образом, сто метров. Максимальная скорость полета будет увеличена с 0,5 до 2 метров в секунду, а общее время полета составит около 80 секунд.

Напомним, 19 апреля вертолет NASA впервые поднялся в марсианское небо. Первый полет оказался успешным. На следующий день в космическом агентстве опубликовали видео первого полета вертолета Ingenuity на Марсе.

Как сообщалось, с успешным запуском вертолета НАСА поздравил и президент президент Украина Владимир Зеленский. Он упомянул, что в разработке беспилотника принимал участие украинец Игорь Панченко.