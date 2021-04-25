Дожди и заморозки. Какой будет погода в Украине в понедельник
В понедельник, 26 апреля, в Украине будет по-прежнему холодная погода, а на большей части страны пройдут кратковременные дожди.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Температура ночью 1...6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0...-4°. В западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0...-3°. Температура днем 6...11° тепла, на юге и востоке страны до 15° тепла. На высокогорье Карпат температура ночью 1...-6° мороза, днем 1...6° тепла.
На юго-западе и в большей части центральной Украины ночью ожидаются дожди, а в Карпатском регионе с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме юго-востока, прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
В столице и Киевской области завтра ночью сильные заморозки в воздухе 0...-3°, без осадков. Днем температура в столице составит 8...10° тепла, по области 6...11°, пройдет небольшой кратковременный дождь.
Во вторник, 27 апреля, ночью в восточных, Одесской областях, а днем по всей Украине, кроме западной части, пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
28 апреля будет без осадков, дождь прогнозируют только ночью в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украине закончатся заморозки и придет тепло.
Также мы писали, что в Киеве объявлен второй уровень опасности из-за надвигающихся заморозков.