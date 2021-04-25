В понедельник, 26 апреля, в Украине будет по-прежнему холодная погода, а на большей части страны пройдут кратковременные дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура ночью 1...6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0...-4°. В западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0...-3°. Температура днем ​​6...11° тепла, на юге и востоке страны до 15° тепла. На высокогорье Карпат температура ночью 1...-6° мороза, днем ​​1...6° тепла.

На юго-западе и в большей части центральной Украины ночью ожидаются дожди, а в Карпатском регионе с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме юго-востока, прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

В столице и Киевской области завтра ночью сильные заморозки в воздухе 0...-3°, без осадков. Днем температура в столице составит 8...10° тепла, по области 6...11°, пройдет небольшой кратковременный дождь.

Во вторник, 27 апреля, ночью в восточных, Одесской областях, а днем ​​по всей Украине, кроме западной части, пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

28 апреля будет без осадков, дождь прогнозируют только ночью в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украине закончатся заморозки и придет тепло.

Также мы писали, что в Киеве объявлен второй уровень опасности из-за надвигающихся заморозков.