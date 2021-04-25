Немецкая полиция открыла дело в отношении сотрудницы Красного Креста, которая во время работы в центре вакцинации в Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) подменила вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech физраствором.

Об этом говорится в заявлении правоохранителей.

По версии следствия, женщина, которая должна была подготовить шприцы для вакцинации, заменила вакцину от коронавируса физраствором в шести случаях в среду, 21 апреля. По словам сотрудницы Красного Креста, она не хотела сообщать об упавшей ампуле с вакциной и поэтому подменила препарат этим веществом.

Правоохранители заверили, что здоровью шести человек, которые вместо вакцины получили физраствор, ничего не угрожает. На данный момент не установлено, кто именно из вакцинированных 21 апреля людей получил вместо вакцины физраствор.

Об инциденте стало известно благодаря тому, что женщина, подменившая вакцину, сообщила о своем поступке коллеге, которая проинформировала правоохранителей в субботу, 24 апреля.

Сейчас местные власти связываются с людьми, которые могли получить физраствор. Определить, были ли введена им вакцина, поможет тест на антитела. Также для обращений граждан создана горячая линия. Расследование против женщины ведется по подозрению в преступлении, связанном с причинением вреда здоровью.

Напомним, недавно подобный инцидент произошел и во Франции. В городе Эперне 140 человек вместо прививки от коронавируса получили уколы физиологической сыворотки. Свою ошибку центр вакцинации понял уже на следующий день.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что страна получит очередную партию вакцины от Pfizer/BioNTech уже после 17 мая.