Поисковики нашли на морском дне неподалеку от индонезийского острова Бали обломки пропавшей подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 моряка.

Об этом со ссылкой на главкома Вооруженных сил Индонезии маршала авиации Хади Тчахджанто и начальника штаба ВМС республики адмирала Юдо Маргоно сообщает телеканал CNA.

"53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли", - заявил Тчахджанто.

Поисковая группа обнаружила три части затонувшей подлодки. По словам маршала, "прибывшее в район поисков сингапурское судно сумело обнаружить на дне моря непосредственно корпус корабля, его кормовую часть, а также основные элементы подлодки".

В свою очередь Маргоно сообщил, что "был найден спасательный гидрокостюм". Это, по его словам, "может свидетельствовать, что кто-то из членов экипажа пытался спастись".

Тем временем главком ВС заверил, что "продолжается расследование случившегося, но человеческий фактор исключен, поскольку все необходимые процедуры экипажем были выполнены".

Главнокомандующий добавил, что "будут предприняты попытки поднять подлодку, однако, в Индонезии нет подобного опыта".

Напомним, связь с подлодкой потерялась примерно в 96 километрах к северу от Бали 21 апреля. Субмарина участвовала в учебных пусках торпед, однако не смогла передать ожидаемые результаты.

Также "Страна" писала, что запаса кислорода на подводной лодке хватало на три дня. На месте исчезновения субмарины обнаружили нефтяные пятна, что может говорить о проблемах топливного бака.

Сегодня мы сообщали, что президент Индонезии Джоко Видодо официально признал погибшими всех 53 членов экипажа.