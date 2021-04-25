В Минздраве хотят провести 300 трансплантаций костного мозга до конца года
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что на территории страны до конца года будет проведено 300 операций по трансплантации костного мозга.
Об этом он написал в своем Facebook.
"В течение 2021 предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине. Ежегодно эта цифра будет расти", - написал чиновник.
Также он рассказал о том, как в пятницу, 23 апреля, в Киевском центре трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали пересадку костного мозга от его брата.
"Пациент - 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор - его 20-летний брат. В декабре 2020 Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздороветь ему была трансплантация костного мозга. Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частью себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку", - рассказал Степанов.
По его словам, украинские врачи справились "на отлично" несмотря на то, что операция из-за нехватки специфического оборудования делалась в Украине 13 лет назад.
"Все это время пациентов, нуждающихся в ТКМ, отправляли за границу, где такая операция стоит 3,5 млн гривен. В Украине она обойдется в 1,36 млн грн. Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины. Ведь имея лучших врачей, имея научную базу, мы можем спасать гораздо больше жизней, чем сейчас, и вкладывать средства в развитие своей медицины. Сегодня я искренне радуюсь вместе с родственниками Александра, ведь таким операциям мы приближаем эту высокую цель", - добавил министр.
Напомним, недавно в Украине за сутки врачи-трансплантологи из "Охматдит" и Центра хирургии им. Шалимова провели экстренную трансплантацию печени и двух почек от одного донора.
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