Евросоюз готовит пакет помощи Индии из-за ситуации с коронавирусом
Европейский союз готов оказать незамедлительную помощь Индии, которая переживает беспрецедентный всплеск эпидемии коронавируса.
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере.
"Встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы помочь", — написала она.
По ее словам, Брюссель задействует общий механизм гражданской защиты ЕС, чтобы отреагировать на запрос Индии. Данный механизм позволяет странам ЕС координировать свои действия в экстренных случаях.
В свою очередь Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что страны ЕС приступили к поставкам кислорода и лекарств в Индию.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее правительство также готовит пакет помощи Индии.
Напомним, за последние пять суток в Индии заразились коронавирусной инфекцией более миллиона человек. Местные больницы столкнулись с острой нехваткой кислорода на фоне пандемии коронавируса в стране.
Из-за сложностей с эпидемиологической ситуацией в стране перестали справляться с объемом работы крематории. По данным СМИ, из-за нагрузки начали плавиться печи крематориев. Из-за этого в Нью-Дели начали сжигать трупы прямо на автостоянке.
Ранее сообщалось, что в Индии несколько дней подряд мировой рекорд коронавируса. В штат Махараштра был отправлен поезд с кислородом.