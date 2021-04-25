Европейский союз готов оказать незамедлительную помощь Индии, которая переживает беспрецедентный всплеск эпидемии коронавируса.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере.

"Встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы помочь", — написала она.

По ее словам, Брюссель задействует общий механизм гражданской защиты ЕС, чтобы отреагировать на запрос Индии. Данный механизм позволяет странам ЕС координировать свои действия в экстренных случаях.

В свою очередь Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что страны ЕС приступили к поставкам кислорода и лекарств в Индию.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее правительство также готовит пакет помощи Индии.

Напомним, за последние пять суток в Индии заразились коронавирусной инфекцией более миллиона человек. Местные больницы столкнулись с острой нехваткой кислорода на фоне пандемии коронавируса в стране.

Из-за сложностей с эпидемиологической ситуацией в стране перестали справляться с объемом работы крематории. По данным СМИ, из-за нагрузки начали плавиться печи крематориев. Из-за этого в Нью-Дели начали сжигать трупы прямо на автостоянке.

Ранее сообщалось, что в Индии несколько дней подряд мировой рекорд коронавируса. В штат Махараштра был отправлен поезд с кислородом.