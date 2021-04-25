В московской больнице №36 пьяная медсестра издевалась и матом накричала на бабушку.

Об этом сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 25 апреля.

Видео издевательств сняла беременная пациентка Лея Леонова.

"Сутки я от них не могла добиться адекватного лечения. Мне говорили, что у меня все хорошо", — сказала Леонова.

По ее словам, в одну из ночей она услышала "жуткие крики" из дальней палаты. Сотрудница больницы обзывала пенсионерку, а потом вывела ее в коридор.

"Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она пролежала, стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь", — рассказала Леонова.

На кадрах можно услышать крики медсестры, которая угрожала бабушке отвести ее в морг, если та не замолчит.

После публикации видео, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад относительно ситуации в столичной больнице. В случае, если информация об издевательствах подтвердится, руководитель ведомства просит принять меры в соответствии с действующим законодательством.

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