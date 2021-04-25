В Европейском Союзе смогут производить достаточное количество вакцин, чтобы достигнуть у взрослого населения коллективного иммунитета к середине июля. Для этого необходимо привить 70% взрослого населения ЕС.

Об этом заявил глава рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон в интервью греческой газете "To Vima".

По его словам Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета.

"Мы уверены, что сможем изготовить достаточное количество вакцин для достижения цели коллективного иммунитета, а это значит, что до середины июля может быть привито 70% взрослого населения", - заявил комиссар.



Напомним, ранее сообщалось, что на планете сделали уже миллиард вакцинаций от коронавируса.

Также мы писали, что в Минздраве показали украинцам видео, как коллективный иммунитет защищает непривитых.