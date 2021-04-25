В субботу, 24 апреля, на YouTube-канале "Студии Квартал 95" появился новый выпуск шоу "Вечерний квартал", в ходе которого артисты "отработали" ключевые тезисы повестки Офиса президента - пошутили на тему погрома сторонниками радикала Сергея Стерненко здания Офиса президента, упомянули нелестное высказывание экс-президента Петра Порошенко по поводу качества индийской вакцины от коронавируса CoviShield, высмеяли закрытие оппозиционных телеканалов.

На сцене, во время вступительной песни, комики пели и танцевали на фоне слайд-шоу снимков, иллюстрирующих актуальные события в Украине за последние месяцы.

В частности, то, что горнолыжный курорт Буковель не закрылся во время локдауна (в этот момент появляется лицо совладельца курорта Игоря Коломойского).

В какой-то момент на экране появилось фото главы государства Владимира Зеленского, который оголился по пояс для получения вакцины от коронавируса. Этот снимок сменило видео с заседания Согласительного совета Верховной Рады, на котором Порошенко, якобы цитируя прикарпатского врача, назвал индийскую вакцину от коронавируса CoviShield "г@вном".

"Мы срочно оголились, вакциною привились, но Петр Гипократыч, сказал "г@мно ваш CoviShield", - спел об этом инциденте артист "Квартала" Александр Пикалов.

Вслед за этим участники шоу обыграли погром Офиса президента, проиллюстрировав выступления снимками раскрашенных дверей и фасада административного здания.

"А в это время мирный в центре шел карнавал. Один Ван Гог гаранту Офис разрисовал. Другой Ван Гог работал над дизайном дверей. Всегда найдут работу для креативных людей", - спели актеры "Квартала".

Кроме того кварталовцы позитивно "пошутили", над закрытием трех оппозиционных каналов решением СНБО.

Отметим, что к данному видео в YouTube в основном оставили негативные комментарии.

Напомним, бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта заявил: "Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли". К этим словам Порошенко добавил свое мнение, что такой препарат мог быть завезен в страну "из-за коррупции и профнепригодности". На YouTube-канале Порошенко заявление о вакцине обнародовано с названием, в котором содержится эмоджи фекалий.

После этого глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что из-за слов украинских политиков о вакцине Индия может заморозить поставки препарата в страну.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в ответ на критику препарата заявил, что "информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри", а "большие патриоты" называют вакцину словом, "которое характеризует суть именно их поступков".

Напомним, 30 марта, народные депутаты проголосовали за проект постановления Верховной Рады Украины "Об осуждении событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины". Соответствующее решение поддержали 237 народных избранников в ходе внеочередного заседания парламента.

Речь идет об акции протеста в защиту националиста Сергея Стерненко, которого осудили на семь лет.