В субботу, 24 апреля, американский беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 мог быть атакован с неизвестных позиций во время патрулирования неподалеку от Донбасса, рядом с Белгородской областью РФ. В ходе полета, летательный аппарат подал сигнал "потеря связи", развернулся и направился к месту постоянной дислокации, что может указывать на последствия воздействия средств радиолокационной борьбы

Об этом пишет Московский комсомолец со ссылкой выводы военных экспертов

Согласно данным портала Flight Radar, беспилотник совершал полет над Украиной, следуя по маршруту от Николаева в сторону Харьковской области.

В районе границы с Белогородской областью России, Global Hawk подал сигнал о потере связи, после чего сделал резкий разворот.

После инцидента российские эксперты предположили, что работе аппарата могли помешать российские средства радиолокационной борьбы (РЭБ).

"Похоже, что этот "Глобал Хоук", который прилетел к нашим границам, как раз попал под действие РЭБ и поэтому подал сигнал о потере связи. Он не разбился только потому, что оператор сразу же переключился на запасную частоту", - сказал специалист.

Он предположил, что таким образом российские военные продемонстрировали "красную черту", о которой говорил Кремль в своих заявлениях относительно политики США.

"Подойдете ближе - будут проблемы. Не хотел бы предполагать, какие именно системы были в этом задействованы, но скажу, что у нас таких много", - рассказали изданию эксперты.

Напомним, американский беспилотник провел патрулирование на Донбассе 18 апреля. Тогда в его работе помех замечено не было.

Также мы писали, что после закрытия Россией неба над аннексированным Крымом туда полетел беспилотный аппарат США.