Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова принять новые ответные меры против США, если Вашингтон продолжит идти по пути эскалации.

Об этом он рассказал в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", передает "ТАСС".

"Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация", - сказал он.

В то же время Лавров напомнил, что Москва позитивно восприняла предложение Вашингтона провести встречу двух президентов.

"Одновременно, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается", - добавил он.

Напомним, 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ. В частности США высылают десять работников российской дипломатической миссии, вводятся ограничения в отношении шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.

Также мы сообщали, что МИД России опубликовал полный список ответных мер на санкции США.