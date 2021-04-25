Россия готовится ответить США на "недружественные шаги" в случае дальнейшей эскалации
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова принять новые ответные меры против США, если Вашингтон продолжит идти по пути эскалации.
Об этом он рассказал в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин", передает "ТАСС".
"Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация", - сказал он.
В то же время Лавров напомнил, что Москва позитивно восприняла предложение Вашингтона провести встречу двух президентов.
"Одновременно, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается", - добавил он.
Напомним, 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении РФ. В частности США высылают десять работников российской дипломатической миссии, вводятся ограничения в отношении шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций.
Также мы сообщали, что МИД России опубликовал полный список ответных мер на санкции США.