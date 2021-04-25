В Раде на следующей неделе собираются создать две временные следственные комиссии - по пленкам Суркова-Медведчука и по расследованию провала операции по поимке "вагнеровцев".

Об этом, со ссылкой на предварительную повестку пленарных заседаний Рады на грядущую неделю, пишет "Политика Страны".

Создание временной следственной комиссии (ВСК) по пленкам Суркова-Медведчука планируется на четверг, 29 апреля.

В частности, в пояснительной записке отмечается, что в СМИ были опубликованы аудиозаписи, свидетельствующие о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности относительно схем поставок электроэнергии в аннексированный Российской Федерацией Крым, вопроса обмена военнопленными на Донбассе, получения прибыли ценой государственных интересов, прав и свобод граждан Украины.

Отметим, что из "представителей государственной власти Украины" на пленках фигурируют только экс-президент Петр Порошенко и экс-глава СБУ Василий Грицак.

Председателем комиссии предлагается избрать народного депутата от фракции "Слуга народа" Марьяну Безуглую.

В тот же день планируют создание ВСК по расследованию провала операции по поимке "вагнеровцев".

Одобрения этой инициативы требуют представители фракции Порошенко "Европейская солидарность". Голосование по этому вопросу также запланировано на четверг, 29 апреля.

Кроме того, Рада на следующей неделе продолжит рассмотрение поправок к земельному закону, которых осталось 861.

Помимо этого нардепы планируют заняться следующими вопросами:

Во втором чтении предлагается принять законопроект о повышении таможенного лимита для посылок до 150 евро. Введение обязательного накопительного пенсионного страхования. Этот законопроект в первом чтении рассмотрят в пятницу, 30 апреля. Рассмотрение пакета переименований населенных пунктов.

Село Старый Черторыйск на Волыни хотят переименовать в Чарторийск. А многострадальному селу во Львовской области Мармузовичи предлагается вернуть старое "коммунистическое" название Андреевка.

Напомним, что три года назад село Андреевка постановлением Верховной Рады Украины переименовали в Мармузовичи. Тогда Институт национальной памяти объяснил это переименование тем, что Андреев был коммунистом, первым директором машинно-тракторной станции в селе Ферлеивка и в честь него в 1946 году село переименовали в Андреевку.

Но Андреевский сельсовет принял решение оставить название села Андреевка - в честь святого Андрея Первозванного. Потом в дело включился Львовский окружной админсуд и он обязал Андреевский сельсовет изменить название на Мармузовицкий. Но жители села выступили против декоммунизации. Они заявили, что не хотят менять название. Теперь в Верховной Раде могут поставить точку в этом споре.

Напомним, что кроме пленарных Рада на следующей неделе проведет четыре внеочередных заседания.

Также мы писали, что парламент может отменить штрафы для жителей "ЛДНР" въезжающих в Украину через РФ.