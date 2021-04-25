На испанской Майорке полиция арестовала 40-летнего мужчину, из-за которого в январе коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 22 человека. Он пренебрегал средствами индивидуальной защиты, продолжал ходить в спортзал и на работу, а также кашлял на своих коллег.

Об этом сообщает BBC.

По данным журналистов, задержанный ходил по своему месту работы, стягивал с лица маску, кашлял и говорил коллегам, что собирается заразить их коронавирусом. В результате пятеро коллег и трое людей, посещавших вместе с ним спортзал сдали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Еще 14 человек - члены семей инфицированных - также заболели Covid, в том числе трое годовалых детей.

Испанская полиция сообщила, что у мужчины проявлялись симптомы заболевания в течение нескольких дней, но он отказался уходить на самоизоляцию. Однажды вечером он сдал ПЦР-тест, но на следующий день пошел на работу и в спортзал, ожидая результатов.

Его коллеги сказали ему идти домой, но он отказался. По данным правоохранителей, никто из пострадавших серьезно не заболел.

Напомним, в конце марта испанское правительство запретило гражданам появяться на пляжах без маски из-за эпидемии коронавируса.

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