Рейтинг президента Соединенных Штатов Джо Байдена спустя 100 дней пребывания в Белом доме продолжает падать, приблизившись к антирекорду экс-президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном The Washington Post и ABC News

В ходе опроса 52% опрошенных заявили, что они "по крайней мере" одобряют действия Байдена за эти дни. Еще 42% американцев признали, что недовольны им.

Издание The Washington Post указало, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп является единственным из последних предшественников Байдена, кто может похвастаться еще более низким рейтингом одобрения на данном этапе президентства.

Незадолго до приближения 100 первых дней пребывания Трампа в должности рейтинг одобрения его работы составлял 42 процента. При этом известно, что позже рейтинги одобрения в некоторых опросах упали до 36 процентов.

Напомним, президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в июне.

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