Кабинет министров Украины намерен освободить авиаперевозчиков от налогообложения на рейсы внутри страны.

Об этом в своем Facebook написал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Для активизации путешествий внутри страны мы планируем освободить авиаперевозчиков от налогообложения на такие маршруты. Этот шаг приведет к уменьшению расходов компаний и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат больший доступ к быстрым путешествиям по стране", - заявил премьер-министр.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

"Эту задачу уже поставил перед министерствами", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что на этой неделе Кабмин обсуждал вопрос наращивания сотрудничества в сфере туризма с Турцией.

"Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение, чтобы открыть для украинцев новые и удобные маршруты, но и поощрять граждан Турции приезжать на семейный отдых в Украину", - заявил премьер.

Напомним, первые шаги по направлению к удешевлению билетов на внутренние рейсы Шмыгаль анонсировал 21 апреля.

Ранее мы сообщали, что за время пандемии число авиарейсов в Украине упало больше чем в половину.