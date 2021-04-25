Львовская область с понедельника выходит из "красной" зоны. На территории области будут действовать ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

Такое решение принято по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить:

с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов.

По состоянию на субботу, 24 апреля, допустимый уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в Киеве и 15 областях Украины.

Напомним, по состоянию на вчера допустимый уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в Киеве и 15 областях Украины. При этом в "красной" эпидемической зоне находятся 12 регионов.

Также "Страна" писала, что 25 марта Львов был определен в "красную" зону карантина. Была запрещена работа непродовольственных рынков, заведений общественного питания, кроме онлайн-заказа и "на вынос", торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений и ночных клубов. Все массовые мероприятия также под запретом.