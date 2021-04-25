Во Франции группа французов ради эксперимента прожила в пещере Ломбрис на западе страны на протяжении 40 дней. Целью проекта было исследование - как люди смогут адаптироваться к подобным условиям.

Об этом сообщает BBC.

Восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет приняли участие в эксперименте Deep Time, где они жили без телефонов, часов и солнечного света. Добровольцы спали в палатках, производили собственную электроэнергию и не контактировали с внешним миром.

Электроэнергию люди добывали при помощи велосипеда, а воду набирали из колодца, который располагался на ровне 45 м под землей.

Ученые считают, что подобное исследование несет важный смысл, ведь во время пандемии коронавируса миллионы людей фактически находятся в изоляции.

"Наше будущее на этой планете будет меняться. Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен приспосабливаться независимо от ситуации", - сказал руководитель проекта Кристиан Клот.

Во Франции ученые провели эксперимент, в рамках которого люди жили в пещере. Фото: BBC

Напомним, в ночь на воскресенье, 25 апреля, на одну из видеокамер во французских Каннах попало падение крупного метеорита.