Россия начала формировать список недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. В нем уже фигурируют Соединенные Штаты.

Об этом со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в эфире телеканала "Россия 1" сообщает агентство ТАСС.

"Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента (РФ Владимира Путина), который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий (...) Теперь мы ожидаем выхода распоряжения правительства во обеспечение реализации соответствующего указа (...) А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется (...) Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США (...) Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - сказала она.

"Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится", - добавила Захарова.

По ее словам, указ Путина о формировании списка недружественных стран является "ответной мерой".

"Мы всегда подчеркивали абсолютно миролюбивый характер нашей внешней политики (...) Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные, враждебные, они никогда не останутся без ответа (...) Тот пакет мер, который сейчас принимается, это, безусловно, также ответная мера (...) Это не агрессивные действия нашей страны, это ответ, это защита нашей страны от враждебных недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя, тех, кто по-разному: через политику сдерживания, через попытки изоляции, так или иначе пытаются остановить наше развитие", - объяснила дипломат.

Также она заявила, что у Чехии нет причин обвинять Россию в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

"Никаких предпосылок для того, чтобы делать такие заявления, а не то, чтобы доказательств, у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, в рамках которых шло расследование", - сказала представитель российского МИД.

"Оказалось, что в Чехии были склады, которые не были подконтрольны правительству этого государства, ни одному из официальных органов (...) Самое уникальное и увлекательное в этой истории, что на территории Чехии действовала, как следует из материалов СМИ, не российских, а западных, частная компания, которая принадлежала гражданину страны НАТО, непосредственно Болгарии, который оперировал на этих складах", - заявила Захарова.

По ее словам, Прага должна доложить мировому сообществу, что хранилось на складах во Врбетице.

"Как раскопали германские средства массовой информации, опять же, это вопрос, на который должна ответить Прага, там были в том числе и противопехотные мины", - сказала дипломат, напомнив, что государства - участники Конвенции о запрещении противопехотных мин не имеют права хранить этот вид вооружения на своей территории.

Она добавила, что мировому сообществу стоит также выяснить, каким нормам международного права противоречит подобный подход Чехии к контролю над использованием складов на территории страны.

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Президент постановил ограничить, а при необходимости запретить, заключение с россиянами договоров о найме дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия по отношению к РФ. Глава российского государства также поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)".

Сегодня, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан в телеобращении заявил, что на данный момент нет информации о причастности российских разведчиков Петрова и Боширова ко взрывам на складе во Врбетице. В свою очередь глава сената Чехии Милош Выстрчил назвал заявление президента Чехии "угрожающими успешному расследованию" инцидента.