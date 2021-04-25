Глава сената Чехии Милош Выстрчил назвал заявление президента Чехии Милоша Земана о возможной невиновности России "угрожающими успешному расследованию" взрывов во Врбетице.

"Я убежден, что в своем сегодняшнем выступлении президент Земан передал информацию из "живого" (действующего - Ред.) дела, и тем самым, мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики, и коренным образом осложнить успешное расследование этого случая", - заявил Выстрчил. Его цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее Милош Земан в обращении к народу публично признал, что за 6 лет с момента начала расследования взрывов ему ни разу не сообщали о неких "российских агентах". Напротив, одной из главных версий было неосторожное обращение с боеприпасами работников склада.

Как сообщала "Страна", после громких обвинений России во взрыве складов в Чехии отказали российскому "Росатому" в участии в тендере на строительство АЭС на 6 млрд евро.

Еще перед началом очередной громкой истории "с Петровым и Бошировым" об исключении "Росатома" Прагу просили власти США, т.к. в тендере участвует крупная американо-канадская компания Westinghouse.