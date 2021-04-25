В Беларуси сайт атомной электростанции взломали хакеры, разместив на странице сообщение о том, что первый блок станции якобы "был запущен наспех под давлением властей".

Об этом свидетельствуют данные на сайте АЭС.

"Раньше многие говорили: АЭС - бомба замедленного действия. Мы вынуждены опровергнуть это и заявить: АЭС - мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвётся. Сейчас всё держится сугубо на профессионализме наших специалистов. И на удаче. Но удача - очень переменчивая вещь. Ситуация ухудшается с каждым часом и мы не имеем никаких гарантий в завтрашнем дне", - говорится в сообщении хакеров.

В то же время Министерство энергетики Беларуси уже заявило, что сайт был взломан.

"Кем именно - сейчас выясняют специалисты. Опубликованная информация является фейком", - заявили чиновники.

Напомним, между Москвой и Вашингтоном зреет новый и весьма серьезный очаг напряженности, вызванный массированными хакерскими атаками на госструктуры США.

Ранее "Страна" сообщала, что в США обвинили хакеров КНДР в попытке украсть больше миллиарда долларов.