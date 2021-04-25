Украина обратилась к Германии с просьбой помочь кораблями и ракетами
Власти Украины обратились к Германии с просьбой поставить оборонительное оружие - бывшие в употребление корветы, ракеты, системы противовоздушной обороны и оборудование для разминирования.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уже отрицательно отреагировал на возможные поставки вооружений украинской стороне. А вот министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген отреагировали на просьбу позитивно.
"Поскольку Россия угрожает войной, было бы неправильно исключать поставку чисто оборонительных систем вооружений сейчас", - сказал Рёттген.
Напомним, комитет Сената США по иностранным делам единогласно поддержал законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Кроме прочего документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи США Украине.
Мы также рассказывали, что с 2014 года до осени 2020-го США оказали Украине помощи на сумму около 4,1 млрд долларов.