Власти Украины обратились к Германии с просьбой поставить оборонительное оружие - бывшие в употребление корветы, ракеты, системы противовоздушной обороны и оборудование для разминирования.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уже отрицательно отреагировал на возможные поставки вооружений украинской стороне. А вот министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген отреагировали на просьбу позитивно.

"Поскольку Россия угрожает войной, было бы неправильно исключать поставку чисто оборонительных систем вооружений сейчас", - сказал Рёттген.

Напомним, комитет Сената США по иностранным делам единогласно поддержал законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Кроме прочего документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи США Украине.

Мы также рассказывали, что с 2014 года до осени 2020-го США оказали Украине помощи на сумму около 4,1 млрд долларов.