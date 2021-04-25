Около 00:30 воскресенья, 25 апреля в Немировском районе Винницкой области столкнулись грузовые машины. Погибли оба водителя, еще один пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области. Видео ЧП опубликовано в официальном Youtube-канале полиции.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на автодороге Немиров-Гайсин вблизи села Зарудинцы. Тут произошло лобовое столкновение грузовых автомобилей Mercedes и DAF, который выехал на полосу встречного движения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Mercedes, житель Черновицкой области, и водитель DAF из Одесской области. Также травмировался пассажир Mercedes", - отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщала "Страна", в Хмельницкой области в ДТП погибли женщина и ребенок. В результате аварии двое пассажиров легковушки, 47-летняя женщина и 13-летний мальчик, погибли на месте.

Напомним, что в Сумах пьяный водитель протаранил ворота отделения полиции.