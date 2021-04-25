В Иране началось серийное производство собственной вакцины от Covid-19. Ее назвали COVIRAN. Об этом передает в воскресенье, 25 апреля "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Анатолийское агентство новостей.

Испытания этой вакцины находятся на третьем этапе, однако ее уже начали вводить добровольцам.

По словам главы Научного совета по коронавирусу Мохаммада Мохбира, к сентябрю 2021 планируется произвести более 30 млн доз вакцины COVIRAN, в том числе 1 млн доз - в мае, 3,5 млн - в июне, 12 млн - в июле и 15 млн - в августе.

Впервые Иран испытал на человеке вакцину COVIRAN 29 декабря 2020 года, после чего было объявлено об успешных результатах.

Как сообщала "Страна", за сутки в Киеве от коронавируса скончались 30 человек. В медицинские учреждения по данным мэра Виталия Кличко госпитализированы 60 киевлян.

Напомним, что власти США отказались снимать ограничения на экспорт сырья, необходимого Индии для производства вакцин.