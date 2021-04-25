"Сам ты геноцидник". Заголовки турецких газет после заявления Байдена по геноциду армян
Турецкие СМИ крайне негативно отреагировали на признание США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Все газеты страны вышли с очень жесткими и порой оскорбительными заголовками в адрес Джо Байдена.
Об этом передает Телеграм-канал "Повестка дня Турция"и приводит примеры заголовков с первых полос.
Hürriyet: Мы целиком и полностью отвергаем обвинения
Karar: Одним словом популизм
Cumhuriyet: Историческое искажение
Türkiye: Словечки не изменят истории
Milliyet: Байден предал историю
Akit: Сам ты геноцид(ник)
Akşam: Мы не сломимся перед ложью
Yeni Şafak: Он [Байден] выбрал враждебность
Yeniçağ: Клевета президента США Байдена о геноциде
Mili Gazete: Геноцидник (совершающий геноцид) сказал «геноцид»
Sözcü: Мы не преклонимся ни перед враньем ни перед давлением
Pencere: Ваза треснула (про отношения между США и Турцией).
Ранее "Страна" сообщала, что дипведомства США в Турции закроются на два дня после признания Байденом геноцида армян.