Турецкие СМИ крайне негативно отреагировали на признание США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Все газеты страны вышли с очень жесткими и порой оскорбительными заголовками в адрес Джо Байдена.

Об этом передает Телеграм-канал "Повестка дня Турция"и приводит примеры заголовков с первых полос.

Hürriyet: Мы целиком и полностью отвергаем обвинения

Karar: Одним словом популизм

Cumhuriyet: Историческое искажение

Türkiye: Словечки не изменят истории

Milliyet: Байден предал историю

Akit: Сам ты геноцид(ник)

Akşam: Мы не сломимся перед ложью

Yeni Şafak: Он [Байден] выбрал враждебность

Yeniçağ: Клевета президента США Байдена о геноциде

Mili Gazete: Геноцидник (совершающий геноцид) сказал «геноцид»

Sözcü: Мы не преклонимся ни перед враньем ни перед давлением

Pencere: Ваза треснула (про отношения между США и Турцией).

Ранее "Страна" сообщала, что дипведомства США в Турции закроются на два дня после признания Байденом геноцида армян.