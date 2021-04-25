Президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в июне.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, как передает NewsRu.

При этом он отказался уточнить, о каких именно датах может идти речь. И уточнил, что сама вероятность проведения встречи зависит от "многих факторов".

Отметим, что Байден в июне отправится в европейское турне. Он посетит саммит G7 в британском Корнуолле, запланированный на 11-13 июня, а также саммит НАТО 14 июня и саммит США-ЕС в Брюсселе.

Собственно, именно в это время, вероятно, и может состояться личная встреча Байдена и Путина в одной из европейских стран.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что Россия испытает последствия, если находящийся в тюрьме Алексей Навальный умрет.

Мы разбирались, почему Россия заявила об отводе войск от границ Украины.

Как сообщала "Страна", Байден заявил о воодушевлении от слов Путина на климатическом саммите.

Напомним, что глава Секретной разведывательной службы Великобритании (Ми-6) Ричард Мур заявил, что доносит информацию до президента России Владимира Путина.