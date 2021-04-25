В Кабине не будут менять модель адаптивного карантина от коронавируса Covid-19 на майские праздники. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 25 апреля в Facebook.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку она демонстрирует свою действенность: на этой неделе из красной зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей", - отметил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

"Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.

Ранее заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав не будет вводить дополнительные ограничения на Пасху, которая в этом году приходится на 2 мая, но призывает граждан к соблюдению санитарных норм.

В Украине с начала пандемии выявили 2 025 271 случай заражения коронавирусом, в частности за минувшие сутки 7 930.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Как сообщала "Страна", за сутки 24 апреля в Киеве от коронавируса скончались 30 человек. За сутки от ковида выздоровели по официальным данным 65 человек.

Напомним, что в Минздраве Украины объяснили высокую смертность от "британского" варианта коронавируса.