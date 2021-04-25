По состоянию на воскресенье, 25 апреля, количество зараженных Covid-19 украинских бойцов увеличилось на 22 человека.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины у себя на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезнm. Covid-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек", - говорится в сообщении.

Также в командовании уточнили, что по состоянию на сегодня в рядах украинской армии коронавирусом болеют 1 815 человек. Всего за время пандемии выздоровели 22 486 человек. Летальных случаев - 77.

На самоизоляции сейчас находится 388 человек.

Напомним, в рядах Вооруженных сил Украины от коронавируса умер военнослужащий.

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