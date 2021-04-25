В Украине весной 2021 года на фоне проблем с вакцинацией против смертельного коронавируса Covid-19 начали производить водку с названием "Вакцина", вероятно, рассчитывая за счет такого названия увеличить продажи.

Креативные производители решили производить ее с псевдоаптечным антуражем. Для коммерческого успеха они также разместили на ее этикетке заявление о витаминах в составе данного алкогольного напитка.

В рознице водка продается по цене в 99,99 гривен.

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Как сообщала "Страна", в Ровенской области выпивший мужчина сел за руль и насмерть переехал товарища, с которым отдыхал возле озера. Тот погиб на месте от полученных травм.

Ранее житель Киевской области умер после жестокого избиения собутыльником.

Напомним, что в Сумах пьяный водитель протаранил ворота отделения полиции.