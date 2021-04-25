Во Франции заметили падение крупного метеорита. Скриншот из видео

В ночь на воскресенье, 25 апреля, на одну из видеокамер во французских Каннах попало падение крупного метеорита

Об этом сообщает Infos Francaises у себя на странице в Twitter.

Так, инцидент произошел в 22:26 по киевскому времени. Видимо, метеорит сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие метеориты, которые не достигают поверхности земли, еще принято называть болидами.

В социальных сетях пользователи шутят, что падение метеорита символичное - в этот день французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Британии рухнул крупный метеорит.

Также мы писали, что появилось видео загадочного объекта в австралийском небе, который местные приняли за метеорит.

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