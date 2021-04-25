Во Франции сняли падение большого метеорита. Видео
В ночь на воскресенье, 25 апреля, на одну из видеокамер во французских Каннах попало падение крупного метеорита
Об этом сообщает Infos Francaises у себя на странице в Twitter.
Так, инцидент произошел в 22:26 по киевскому времени. Видимо, метеорит сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие метеориты, которые не достигают поверхности земли, еще принято называть болидами.
Espace : une #météorite a été aperçue ce samedi soir dans le sud de la France. Images ici à Cannes.pic.twitter.com/ktiWyjIkw0— Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 24, 2021
В социальных сетях пользователи шутят, что падение метеорита символичное - в этот день французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.
🔴☄️ #Info+ : Une énorme #météorite (bolide) à traversé le ciel de notre région #CotedAzurFrance il y a quelques minutes ! L'avez vous vu❓— Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) April 24, 2021
📸 #Photo de Daniel Ruy (Dan Yel). #Nice06 #AlpesMaritimes #Var #Meteo06 #Meteo83 pic.twitter.com/Q08x0JR5sX
Напомним, 1 марта сообщалось, что в Британии рухнул крупный метеорит.
Также мы писали, что появилось видео загадочного объекта в австралийском небе, который местные приняли за метеорит.