В ночь на воскресенье, 25 апреля, на одну из видеокамер во французских Каннах попало падение крупного метеорита

Об этом сообщает Infos Francaises у себя на странице в Twitter.

Так, инцидент произошел в 22:26 по киевскому времени. Видимо, метеорит сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие метеориты, которые не достигают поверхности земли, еще принято называть болидами.

Espace : une #météorite a été aperçue ce samedi soir dans le sud de la France. Images ici à Cannes.pic.twitter.com/ktiWyjIkw0 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 24, 2021

В социальных сетях пользователи шутят, что падение метеорита символичное - в этот день французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Британии рухнул крупный метеорит.

Также мы писали, что появилось видео загадочного объекта в австралийском небе, который местные приняли за метеорит.