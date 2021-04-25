Ситуация с коронавирусом в мире очень разнится. В то время как Европа потихоньку открывается для туристов, а в Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в других странах, особенно в более бедных, таких как Индия и Бразилия, обстановка критическая.

"Страна" узнавала, что происходит в мире с заболеваемостью ковидом.

Вспышка в Индии и Бразилии

Одна из самых серьезных вспышек - в Индии, где за два месяца заразились 2,5 миллиона человек. А всего в стране - свыше 16 миллионов заболевших (в стране живет 1,3 миллиарда человек).

В больницах - настоящая катастрофа, не хватает коек и кислорода для тяжелобольных, они часами не получают помощь и умирают на руках у родственников. Другие умирают, не доехав до больницы.

Некоторые приезжают с собственным баллоном кислорода, но это не спасает, потому что все места, предусмотренные для использования баллонов, заняты.

Каждый день - свыше 360 тысяч новых случаев заболевания, умирает по несколько тысяч человек в сутки (по официальным данным, которым многие не верят).

Погребальные костры горят и день и ночь прямо на улицах. Для них уже не хватает дров.

Каждый штат Индии объявляет локдаун по своему усмотрению. Например, карантин ввели в Махараштре - самом богатом штате Индии, где расположен финансовый центр страны - Мумбаи. В этом штате зарегистрирована четверть всех случаев заболевания Covid-19 по всей стране.

Некоторые страны (Австралия, Британия) ввели новые и более жесткие ограничения на авиасообщение с Индией.

Причин вспышки, кроме вялой вакцинации, несколько: во-первых меры безопасности соблюдались не слишком строго, во-вторых повлияли митинги перед предстоящими выборами и массовые празднования индуистского религиозного праздника Кумбха Мела и Холи, на которые собрались миллионы. На фотографиях с этого мероприятия можно увидеть тысячи людей, совершающих омовение в реке Ганг.

Кроме того, появились новые штаммы мутировавшего вируса, в том числе и, так называемый двойной мутант.

На этом фоне США отказались отменять запрет на экспорт сырья для вакцин, в котором остро нуждается Индия.

Коронавирус добрался уже и до Эвереста в непальских Гималаях, самого высокого горного пика в мире, закрытого для восхождений больше года. Первые альпинисты из Европы слегли в больницу с ковидом.

Плачевная ситуация и в другой густонаселённой стране - Бразилии, которая находится на третьем месте в мире по числу смертей от коронавируса. Там могильщики на некоторых кладбищах стали работать в ночную смену, чтобы успевать хоронить людей.

В стране ходит вариант вируса P.1, который считается гораздо более заразным, часто болеют младенцы и маленькие дети.

В марте в Бразилии умерло вдвое больше людей, чем в любой другой месяц пандемии. Процент летальных случаев резко увеличился. В том числе умирают и молодые люди.

В местных больницах катастрофически не хватает лекарств, необходимых для погружения в сон пациентов перед их подключением к аппаратам ИВЛ. Часть тяжело больных приходится связывать и помещать под аппарат без снотворного. Как в Индии, не хватает кислорода, а также тестов.

Сейчас ведутся переговоры с Испанией и другими странами о покупке экстренной партии лекарств.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости, власти самого густонаселенного штата Сан-Паулу объявили, что там вновь будет открыт весь бизнес и храмы.

В Канаде детские больницы принимают взрослых

Неожиданно резкий всплеск наблюдается в Канаде.

Впервые с начала пандемии в Канаде было зарегистрировано больше случаев на миллион жителей, чем в США, - несмотря на то, что около 22% канадцев (9 млн человек) уже получили первую дозу вакцины.

Из-за этого там вводят более строгие меры, в частности, рекомендуют оставаться дома полтора месяца и не ездить никуда без особо надобности. Полиция в Канаде теперь может останавливать и допрашивать людей, покидающих дом.

Крупнейшая местная провинция Онтарио бьет рекорды по заболевшим, больницы почти переполнены.

"Наши детские больницы принимают взрослых. Это беспрецедентно", - сказал Би-би-си сопредседатель экспертной группы Онтарио Адалстейнн Браун.

Большинство заражаются новыми вариантами коронавируса, особенно "британским" мутантом.

При этом вакцинация в Канаде набирает обороты.

Рамадан-локдаун в Турции

Бьют рекорды темпы распространения коронавируса и в Турции, куда Россия закрыла чартеры на курорты минимум до июня, хотя некоторые увидели в этом политическое решение из-за переговоров с Украиной о продаже беспилотников (Зеленский же, наоборот, призывает украинцев ехать отдыхать к туркам).

В стране, которая вошла в пятерку лидеров планеты по показателям заболеваемости COVID-19, ввели круглосуточный комендантский час. Выходить на улицу разрешено только днем - за продуктами, в аптеку, к врачу и чтобы погулять с собакой.

Некоторые винят в происходящем турецкое правительство. С марта власти ослабили ограничения, вопреки рекомендациям ученых и медиков. В Турции тогда открыли кафе и рестораны и разрешили проводить партийные мероприятия (правящая партия устраивала многочисленные съезды).

С тех пор число заразившихся коронавирусом в стране подскочило по меньшей мере в пять раз.

"Это означает, что пандемия вышла из-под контроля", - констатирует представитель Турецкой медицинской ассоциации Насир Несанир.

С началом Рамадана, в середине апреля, общепит снова закрыли и ввели ряд других ограничений - как минимум до окончания священного для мусульман месяца, 12 мая.

Несмотря на то, что большинство турок придерживается правил предосторожности (носят маски, соблюдают дистанцию - штрафы здесь от 100 евро), уровень заболеваемости растет. Одной из причин называют очереди в магазинах перед локдауном выходного дня, когда многие спешат скупиться на уикенд.

Тем временем свободных мет в турецких больницах становится все меньше. В палатах интенсивной терапии заполнено примерно 70% коек.

Власти объясняют резкий рост заболеваемости распространением новых вариантов COVID-19.

По данным турецкого Минздрава, 85 процентов случаев заражения в стране приходится на британской вариант коронавируса, также распространен южноафриканский "мутант".

Сейчас в Турции вакцинировано около 12% населения, и медики предлагают ввести жесткий локдаун минимум на две недели, и за это время быстро привить как можно больше людей.

Половина Израиля привита

В Израиле, наооборот, лидирует по вакцинации (более 5 миллионов привитых из 9 миллионов жителей), и впервые за 10 месяцев здесь за одни сутки не зафиксировано ни одной смерти от Covid-19.

Две дозы вакцины получили уже более половины страны.

"Это огромное достижение для системы здравоохранения и граждан Израиля. Вместе мы искореним коронавирус", - написал в в "Твиттере" министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

"Несмотря на возвращение к практически нормальному образу жизни, мы наблюдаем постоянный спад заражений. Это говорит нам о том, что даже если человек инфицирован, большинство людей, которых он встречает, не заражаются от него", - заявил Эяль Лешем, возглавляющий крупнейший в Израиле медицинский центр Шиба.

Массовая вакцинация израильтян от коронавируса началась 20 декабря прошлого года (им вводят Pfizer), а в начале февраля власти начали смягчать ограничительные меры. В частности, разрешили отдаляться от дома на расстояние более километра.

Европа открывается

Тем временем часть европейских стран ослабляет режим локдаунов на фоне общей усталости от пандемии, падения уровня заражений и кампании вакцинации.

С середины мая для туристов, в том числе из Украины, открывается Греция. Въехать в страну можно будет при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

С 3 мая греческие рестораны, бары и кафе откроются для обслуживания посетителей на открытом воздухе. С 10 мая возобновят работу начальные и средние школы.

С 26 апреля ряд ограничений, распространявшихся на школы и рестораны, снимает Италия.

В Венгрии сняли локдаун для вакцинированных (это 40% населения), они смогут посещать кинотеатры, спортзалы, отели и театры. Однако показатели распространения инфекции в стране все еще высокие, и школьное обучение все еще проходит дистанционно.

Австрия снимает ограничения на работу гостиниц и ресторанов с 19 мая. Правда, посещать заведения общепита можно будет только при наличие антиген-теста (действителен в течение 48 часов) или ПЦР-теста (72 часа).

А вот на Кипре, наоборот, ввели комендантский час минимум на две недели. Днем из дома можно выходить только один раз, предварительно предупредив местную полицию.