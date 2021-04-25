В ближайшие сутки в Украине синоптики прогнозируют холодную погоду, с дождями и ночными заморозками.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

На западе Украины ожидается от 6 до 10 градусов тепла, а ночью заморозки около -1...-3. В большинстве областей будет дождь, а жители Луцкой и Ровенской областей "отделаются" облачностью.

На севере страны синоптики прогнозируют дожди и дневные +7...+9 градусов. Ночью же столбик термометра покажет от -1 до -3 градусов.

Похожая картина будет и в центральной Украине, где синоптики ожидают от 8 до 11 градусов тепла. Ночью их сменят заморозки в виде до -3 градусов.

Без дождей завтра будет на юге Украины. Здесь будет от 11 до 14 тепла, а после захода солнца – от 2 до 5 со знаком "плюс".

Также без осадков будет на востоке Украины. На улице будет от 10 до 14 тепла, а ночью около -1...-3.

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