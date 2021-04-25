Президент Чехии Милош Земан в телеобращении к нации призвал дождаться итогов расследования взрывов складов во Врбетице и не делать выводов до того, как эти итоги станут известны. Об этом сообщает ТАСС.

Также он не исключил версию, что одной из причин взрывов в 2014 году могло стать неосторожное обращение с боеприпасами, а не диверсия российских разведчиков Петрова и Боширова.

В частности, президент Чехии обратил внимание на то, что контрразведка страны даже в закрытой части докладов в течение шести лет с момента взрывов ничего не говорила о неких "российских агентах".

Милош Земан добавил, что в деле о взрывах в Врбетице ещё много "белых пятен". По его словам, установлена связь болгарского торговца оружием со взрывами.

"Существуют две версии взрывов в Врбетице. Первая - непрофессиональное обращение со стороны работников склада, и вторая - действия агентов зарубежных спецслужб.

Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается, что не существует доказательств и свидетельств очевидцев, чтобы эти два агента-россияне, находились во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства.

Если подозрение об участии спецслужб России будет опровергнуто, значит, речь идет о разведывательная игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", - заявил Земан.

Он также заявил, что намерен выступать за закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если будет недостаток других препаратов.

Как сообщала "Страна", после громких обвинений России во взрыве складов в Чехии отказали российскому "Росатому" в участии в тендере на строительство АЭС на 6 млрд.

Перед началом истории с Петром и Бошировым об этом Прагу просили власти США, т.к. в тендере участвует крупная американо-канадская компания Westinghouse.

Напомним, что президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге.