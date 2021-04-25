Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (Ми-6) Ричард Мур заявил, что доносит информацию до президента России Владимира Путина о позиции британской стороны в отношении Украины без телефонных звонков.

Об этом сообщает The Sunday times.

"Я не поднимал трубку, но у меня есть способы донести то, что мне нужно. Мы сидим напротив них в Совете безопасности ООН, и у нас есть способы связаться с ними", - сказал он.

По его словам, Секретная служба "тесно сотрудничает с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы доносим решительные ответы президенту Путину".

Россия, по словам Мура, объективно "ниспадающая держава в экономическом и демографическом плане". При этом он считает, что безответственность Путина является одним из главных поводов для беспокойства в мире.

Напомним, официальный Лондон продолжает жесткую линию в отношении Москвы и Пекина. Власти Британии намерены как можно скорее принять и ввести в действие новый закон для борьбы с действиями "враждебных государств".