Высокопоставленный чиновник в Вашингтоне заблокировал снятие ограничений на экспорт сырья, необходимого для производства вакцин от COVID-19 в рамках помощи Индии.

Об этом сообщает Newslivetv.

По словам чиновника, первоочередная обязанность администрации Байдена - заботиться о потребностях американского народа.

"Заявление было сделано после того, как США отклонили просьбу Индии отменить запрет на экспорт сырья для производства вакцин от коронавируса. Такое решение может грозить замедлением вакцинации в Индии", - говорится в сообщении.

Напомним, исполнительный директор Института сыворотки Индии обратился к США с просьбой ослабить эмбарго на экспорт сырья, необходимого для производства вакцин от COVID-19.

Добавим, что в Индии за сутки выявили 332 730 новых случаев COVID-19, это самое большое количество новых пациентов за 24 часа, чем было обнаружено в какой-либо стране мира с начала пандемии.

Также "Страна" писала, что с 5 апреля в Мумбаи власти ввели локдаун с ужесточенными правилами: введен ночной комендантский час, собираться вместе могут не более пяти человек, закрыты все магазины, кроме аптек и продовольственных.