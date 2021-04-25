В субботу, 24 апреля в Хмельницкой области в результате ДТП Audi и грузового микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли 47-летняя женщина и 13-летний мальчик.

Об этом сообщают отдел коммуникации полиции Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, трагическое ДТП произошло около 14:50 на автодороге Н-03 сообщением Житомир - Черновцы.

"Предварительно, 45-летний житель с. Перегонка, управляя автомобилем Audi 80, допустил столкновение с Mercedes-Benz Sprinter 416 под управлением 35-летнего жителя Хмельницкого. После удара автомобиль Audi слетел в кювет и загорелся", - говорится в сообщении.

Фото: hm.npu.gov.ua

В результате аварии двое пассажиров легковушки, 47-летняя женщина и 13-летний мальчик, погибли на месте. Водитель Audi получил телесные повреждения и был госпитализирован. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Спасатели уточнили, что водитель микроавтобуса и его пассажир от госпитализации отказались.

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