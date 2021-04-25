Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что подводная лодка KRI Nanggala-402 затонула в Балийском море. В связи с этим он выразил соболезнование семьям всех 53 членов экипажа.

Об этом сообщает Reuters.

"Армия и флот изменили статус подводной лодки KRI Nanggala-402 с "потеряла связь" на "затонула". Весь индонезийский народ глубоко скорбит из-за этой трагедии", - сказал Видодо.

Напомним, связь с подлодкой потерялась примерно в 96 километрах к северу от Бали 21 апреля. Субмарина участвовала в учебных пусках торпед, однако не смогла передать ожидаемые результаты.

Также "Страна" писала, что запаса кислорода на подводной лодке Военно-морских сил (ВМС) Индонезии, которая пропала возле острова Бали, хватало на три дня. На месте исчезновения субмарины обнаружили нефтяные пятна, что может говорить о проблемах топливного бака.

Пропавшую подлодку удалось найти в водах неподалеку от Бали.