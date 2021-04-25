Депутаты парламента Молдовы от партии действующего президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) обратились в Генпрокуратуру с обвинениями в попытке узурпации власти парламентской группой "Партии социалистов" экс-президента страны Игоря Додона.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

В своем обращении депутаты от политсилы Санду требуют провести расследование попытки узурпации власти "организованной преступной группой, возглавляемой Игорем Додоном".

Также депутаты требуют выяснить, не причастны ли к происходящему депутат Илан Шор и бывший лидер Демпартии, олигарх Влад Плахотнюк, который находится в розыске.

"В июне 2019 года Плахотнюк и его преступная группа предприняли попытку узурпировать власть в государстве, и эти действия остались безнаказанными. Ободренный отсутствием реакции властей Игорь Додон и его сообщники, желая остаться у власти и продолжать разворовывать страну, вчера прибегли к тому же отчаянному и преступному жесту - узурпации власти в государстве, поправ Конституцию страны и волю народа", - заявил депутат PAS Сергей Литвиненко, обнародовав фото заявления в прокуратуру. Обращение подал также депутат Вирджилио Писларюк.

В то же время, члены "Демпартии" на своем заседании приняли декларацию, в которой осудили "злоупотребление некоторых депутатов в парламенте", но обвинили при этом и партию Санду.

"ДПМ сожалеет о действиях, которые в последнее время предпринимают ПСРМ и PAS, не имеющие ничего общего с верховенством закона или демократией", - говорится в документе. ДПМ призвал обе партии "прекратить политические войны, найти компромисс и сосредоточиться на реальных проблемах граждан".

Как сообщала "Страна", Майя Санду поблагодарила Россию за партию вакцины Sputnik V. Она призвала население Молдовы к скорейшей вакцинации.

Напомним, что в Молдове отменят комендантский час и разрешат устраивать концерты.