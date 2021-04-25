На уходящей неделе Владимир Путин пригласил украинского президента в Москву - обсудить вопросы двусторонних отношений. Это стало ответом на предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе.

"Страна" подробно изучала эпопею с этими взаимными приглашениями, которые ни одна из сторон не спешит принимать. И Киев, и Москва хотят встречаться лишь на своих условиях.

При это у РФ этих условий гораздо больше. В частности, Москва ждет, когда Киев начнет исполнять политическую часть Минских соглашений. И даже, приглашая Зе в Кремль, Путин заявил, что Донбасс обсуждать с ним не будет, пока украинский президент не решит вопрос напрямую с "республиками".

Тем не менее, приглашение прозвучало, и пока Зеленский на него лично еще не ответил.

Одна из очевидных причин колебаний - это позиция "партии войны", которая априори против любых контактов с Путиным. И даже общение с ним в рамках Нормандской четверки считалось "зрадой".

При этом многие обычные украинцы считают, что нужно договариваться с Путиным лично.

Об этом говорит опрос, который "Страна" провела на улицах Киева (видеоролик в конце материала).

"Зрада была, когда Крым без единого выстрела сдали"

"Я от политики далека, поэтому не знаю", - сразу оговорилась киевлянка. "Но, может быть, и стоит. Может, поговорить надо и что-нибудь решат". На вопрос, а не будет ли это предательством, она ответила: "Ну, какое предательство, если речь идет о том, чтобы не стреляли, не убивали".

"Нет, я думаю, лучше на нейтральной стороне встречаться. Не в Украине, не в России. В Беларуси уже не получилось. Может, в Польше? Стран есть много. В Москве Зеленскому будет сложно, психологически он не сможет", - уверен другой житель Киева.

Женщина, которая остановилась с нами, то ли в шутку, то ли всерьез предположила, что в Москве Зеленского "закроют как Навального". И тоже считает, что нужно встречаться где-то еще при посредничестве европейских стран.

"Зеленскому не стоило вообще идти в президенты", - отрезала другая наша собеседница. На вопрос, а стоило бы любому другому президенту ехать в Москву, она ответила: "А может при любом другом президенте не было бы такой эскалации на востоке?".

Следующий житель Киева тоже нелестно отозвался о президента.

"Наверное нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место".

Другой мужчина считает, что ехать надо. "Путин имеет намного больше веса в мировой политике. Если вы спортсменка, скажем, первый разряд, вы прислушались бы к заслуженному мастеру спорта? Я не говорю, что он заслуженный человек. Но, я думаю, нужно пойти на уступки кому-то ради людей".

По его мнению, поездка в Москву это не предательство. "Предательство было в 2014 году, когда Крым сдали без единого выстрела, сложив лапки". При этом он уверен, что идти на условия, которые диктует Россия, Украине не нужно.

"Он обещал хоть с чертом лысым встретиться"

Еще одна киевлянка не верит в результативность переговоров. И предложила решить вопрос Донбасса тем, что позволить жителям неподконтрольных территорий "обниматься с Россией". А тем, кто хочет оттуда уехать, обеспечить условия в Украине.

"Если 80% людей там мечтают умереть в России, надо дать им такую возможность", - заявляет она.

Молодой человек считает, что личная встреча Путина с Зеленским ничего не решит. Поскольку договариваться по-крупному Россия будет лишь с Западом. "Зависит от того, смогут ли они договориться".

При этом он никакой "зрады" в самом факте поездки не видит. "Надо же пытаться как-то договориться. Если ничего не делать, так всё и будет длиться. Он как лидер страны обязан делать что-то".

"Он обещал хоть с чертом лысым встретиться", - напомнил другой киевлянин. "Надо делать все, чтобы был мир. Хоть на Марс полететь".

"Да пусть едет. Только он не поедет. Зачем ему туда ехать? Это будет неравнозначная встреча. Пусть это обсуждается как и сейчас - большим коллективом", - считает повстречавшаяся нам женщина.

У девушки, которая шла следом иное мнение.

"Конечно, должен. Чтобы они договорились о мире на Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией. Мирно поговорить руководителям двух государств - какая же тут зрада? Пусть едет".

"Люди гибнут, надо ехать"

"Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем", - говорит нам еще одна киевлянка.

Тем, кто считает подобные визиты предательством, нужно, по мнению женщины, объяснять, что найти дипломатическое решение это достойно.

А вот пенсионер из Киева не уверен в успехе этого предприятия.

"Да ничего не выйдет. С Путиным ему трудно будет договориться. Потому что Путин не считает его президентом. Он считает, что Украина - это окраина, а мы до сих пор одно государство".

Обсудить вопрос к нам подошел уличный аниматор, одетый в костюм лошади. Он за поездку Зеленского в Москву. "А что? Сел и поехал. Проблему же надо решать. Ничего не случится. Почему это предательство? А что, дальше воевать?"

"Надо ехать. Вы же видите, что творится у них и у нас? Мы же люди одинаковые, братья и сестры. Он президент, народ его избрал для этого. Люди гибнут в мирное время, надо ехать не откладывая", - считает еще один пенсионер.

Молодой мужчина считает, что это неважно, поедет ли Зеленский куда-либо. Лишь бы он смог решить вопрос. "Для меня важно, чтобы он решил. А ехать в Москву или нет - это его проблема". На вопрос о "зраде", которую могут поднять в Украине в ответ на поездку, киевлянин ответил: "Собаки лают - караван идет".

"Представьте, чтобы Кутузов поехал к Наполеону"

Еще один киевлянин однозначно против поездки. Он заявил, что нельзя "ехать к врагам, когда вражеские войска стоят на твоей территории. Это просто аморально. Представьте, чтобы Кутузов поехал к Наполеону, когда он занял Москву, и начал с ним о чем-то договариваться".

На вопрос, почему тогда идет торговля, собеседник ответил: "Есть такое выражение некрасивое - деньги побеждают всё. Там, где начинают рисоваться деньги, патриотизм затихает".

Мужчина считает, что с Россией в принципе договориться нельзя, потому что Москва хочет восстановить СССР в его прежних границах.

Проходящая мимо женщина заявила, что встречаться на "неблагоприятной для нас территории" не нужно. "Я не хочу сказать вражеской - у меня очень много там (в России - Ред.) друзей. Но это что-то должно быть нейтральное".

Саму же идею встречи считать предательством нельзя. "Мир всегда нужен. Никто не хочет войны. Все должны дружно жить".