Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил попробовать себя в качестве ведущего юмористической передачи. Первой звездой у него в студии будет американская певица Майли Сайрус.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вечерняя музыкально-юмористическая передача под названием Saturday Night Live выйдет на экраны 8 мая. Маск будет ведущим, а Сайрус поучаствует в шоу как гость, причем уже не в первый раз.

Остальные детали выпуска юмористического шоу сейчас держатся в секрете.

Напомним, генеральный директор американской компании по производству электромобилей Tesla Илон Макс прокомментировал аварию электрокара, в которой погибли два человека.

Также мы сообщали, как в Канаде Tesla на автопилоте пыталась скрыться от полиции, пока водитель спал.