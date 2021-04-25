На фоне массовых акций протеста Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Ранее он анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает RT.

Также Пашинян заявил, что после отставки он продолжит исполнять обязанности премьера в полном объёме.

"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - сказал Пашинян во время телеобращения к нации 25 апреля.

Эксперты отмечают, что Пашинян при этом фактически никуда не уходит и власть не отдает, оставаясь в статусе временно исполняющего обязанности премьера (врио) до июньских выборов.

Правительство Армении тоже ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьера.

Напомним, что согласно Конституции, члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.

В случае отставки премьер-министра фракции парламента в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьеры. Национальное собрание избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов.

В случае не избрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов.

Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное собрание распускается.

Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием.

Как сообщала "Страна", Пашинян покинул город на юге Армении из-за протестов против его визита в регион. Протестующие перекрыли дорогу, чтобы премьер не смог по ней проехать.